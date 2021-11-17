امرأة مغامرة تدخل إلى عرين الأسد لتعترف بحبها له بطريقة غريبة... فيديو

أقدمت امرأة على تخطي السياج والدخول إلى عرين الأسد، لتعترف بحبها له، وقامت بنثر الأموال بالقرب منه.

وقع الحادث في حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يظهر الفيديو امرأة ترتدي ثوبا أحمر حاملة باقة من الورود في يديها وتقول للأسد "أنا أحبك، لقد عدت من أجلك". ثم بدأت في نثر المال في الهواء.

وعلقت إدراة حديقة الحيوان على الحادثة قائلة إن "الحادث استمر لمدة دقيقتين فقط واختفت المرأة عندما وصل الموظفون إلى مكان".

واتضح أن هذه هي المرة الثانية خلال العامين الماضيين التي يزعج فيها الزوار الأسود. ففي عام 2019، شهدت الحديقة حادثة مشابهة عندما اقتربت فتاة من الأسد وقامت بالتحدث معه.