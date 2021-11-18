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    الإعلان عن هاتف آيفون 13، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021

    أبل تتيح لمستخدميها تصليح أجهزتهم بأنفسهم

    © REUTERS / APPLE INC
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    أعلنت شركة "أبل" عن خدمة الإصلاح الذاتي، والتي ستتيح للعملاء إجراء إصلاحات أجهزتهم بأنفسهم وكذلك الوصول إلى قطع غيار "أبل" الأصلية، إلى جانب أدوات التصليح اللازمة.

    جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي لشركة "أبل"، والذي أوضحت فيه أن هذه الخدمة ستكون متاحة في البداية لمستخدمي "آيفون12" و"آيفون 13" وسيتبع ذلك إتاحة الخدمة لمستخدمي أجهزة كمبيوتر "ماك".

    طائرة مسيرة - درون
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    ومن المنتظر أن تنطلق خدمة الإصلاح الذاتي في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، ثم تتوسع لتشمل بلدانا أخرى خلال عام 2022.

    وبموجب الميزة الجديدة، سينضم عملاء أبل العاديين إلى أكثر من 5000 مقدم خدمة صيانة معتمد و2800 من مقدمي الخدمة المستقلين.

    وتستهدف المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة التركيز على الأعطال الأكثر شيوعا مثل تلك التي تصيب شاشة هواتف آيفون والبطارية والكاميرا، فيما ستتوفر إمكانية إجراء إصلاحات إضافية في وقت لاحق من العام المقبل.

    من جانبه، قال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أبل": "إن إتاحة وصول أكبر عدد من المستخدمين إلى قطع الغيار الأصلية للأجهزة يمنح عملائنا مزيدا من الخيارات إذا كانت هناك حاجة إلى الإصلاح".

    وتابع: "في السنوات الثلاث الماضية، ضاعفت الشركة عدد مواقع الخدمة مع إمكانية الوصول إلى قطع الغيار والأدوات والتدريب، ونحن نقدم الآن خيارا لأولئك الذين يرغبون في إكمال الإصلاحات بأنفسهم".

    ونوه بيان الشركة بأنه للتأكد من أن العميل يمكنه إجراء الإصلاح بأمان ينبغي له مراجعة دليل الإصلاح أولا، بعدها يقدم العميل طلبا للحصول على قطع الغيار والأدوات الأصلية من خلال متجر Apple Self Service Repair Online Store، وبعد إتمام الإصلاح يمكن للعملاء إعادة قطع الغيار المستعملة لإعادة التدوير مقابل رصيد شراء، ويوفر المتجر الجديد أكثر من 200 قطعة وأداة تصليح.

    واختتمت الشركة بياناها بأن خدمة الإصلاح الذاتي مخصصة في الأساس لمن لديهم المعرفة والخبرة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية، أما بالنسبة للغالبية العظمى من العملاء، فإن زيارة مقدم خدمة الصيانة المحترف والذي يستخدم قطع غيار أصلية هي الخيار الأكثر أمانا.

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