تشييع امرأة بنعش على شكل عضو تناسلي ذكري... فيديو

تعد الجنازات في غانا مناسبات اجتماعية مهمة للغاية، حيث يؤمنون بإرسال أحبائهم إلى مثواهم بفرح، وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو غريبة لجنازات في هذا البلد، ولعل أشهرها الأشخاص الذين يرقصون وهم يحملون النعش.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق موكب جنائزي كبير مع نعش على شكل عضو تناسلي ذكري.

وتبين أن الجنازة ذات النعش الغريب تعود لامرأة كانت قد أنجبت 10 أطفال من 10 رجال مختلفين، لذا قرر سكان المدينة وداعها بهذا الشكل.

I am told this was the final funeral rites with the casket of an amazing woman who died leaving behind 10 children from 10 different men here in Ghana. May she rest in p… pic.twitter.com/BWFaKO2oIS — Gabby Otchere-Darko (@GabbyDarko) November 13, 2021

يذكر أن غانا اشتهرت بكونها الدولة التي تدفن الموتى في أغرب اشكال التوابيت، فيعتقد الأحباء هناك أن الموتى يجب أن يحصلوا على أفضل توديع ممكن، لذلك تعتبر الجنازات أمورا معقدة جداً هناك.