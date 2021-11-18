مركز التصدير الروسي يدعم مشاركة أكثر من 20 شركة في معرض ميديكا

دعم مركز التصدير الروسي مشاركة 22 مصنعًا روسيًا للأدوية في معرض Medica الدولي في دوسلدورف.

وقال المركز في بيان: "تم تنظيم جناح وطني تحت العلامة التجارية Made in Russia للمصنعين المحليين للمنتجات الطبية من 15 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في دوسلدورف، ألمانيا، في إطار أكبر معرض طبي دولي Medica 2021، بدعم من مركز التصدير الروسي".

وأضاف: "هذا العام، يشارك 22 مصنعًا روسيًا في المعرض، حيث يعرضون مجمعات تشخيص تفاعل البوليميراز المتسلسل، ومعدات الإنعاش والتشخيص، وأنظمة تدريب الأطباء، والمكملات الغذائية، والهياكل الخارجية الطبية، وتركيبات تطهير الهواء والمطهرات، وأجهزة محاكاة لإعادة التأهيل البدني المعقد، وكواشف ومعدات المختبرات".

تشارك 15 شركة في المعرض الجماعي لمركز التصدير الروسي. ستقدم سبع شركات أخرى منتجاتها في المعارض الفردية.

تبلغ المساحة الإجمالية للمعرض الوطني الروسي في المعرض أكثر من 450 مترًا مربعًا.