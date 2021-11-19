ما الذي يحصل للجسم اذا تناولت الشوكولاتة الداكنة كل يوم

تحدثت خبيرة تغذية روسية عن فوائد الشوكولاتة الداكنة وماذا يمكن أن تقدمه للجسم في حال تناولها بشكل دائم.

ونصحت الخبيرة يانا جريشينا، في حديث لـ"سبوتنيك"، بتضمين هذا النوع من الشوكولاتة بالنظام الغذائي اليومي.

مشيرة إلى أن هذا النوع من الشوكولاتة تحتوي على 55٪ على الأقل من الكاكاو الطبيعي، بينما يحتوي الحليب على 25-35٪ فقط.

وتابعت قائلة: "تتميز الشوكولاتة الداكنة بأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر بالإضافة لمضادات أكسدة أكثر بكثير، كما ونحصل على معظم السعرات الحرارية من الشوكولاتة الداكنة من الدهون، وليس من الكربوهيدرات، مثل الحليب. الشوكولاتة الداكنة هي مصدر ممتاز للحديد والمغنيسيوم، النحاس والمنغنيز والمعادن الأخرى، إلى جانب ذلك، تساهم في تحسين المزاج".

وحول الكمية اليومية التي تنصح بتناولها، نصحت الخبيرة بتناول 20 غراما منها، ناصحة في الوقت ذاته بعدم تناولها على معدة فارغة.