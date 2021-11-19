زوجة الأمير تشارلز تزور مستشفى حيوانات في مصر

أجرت زوجة الأمير تشارلز، الدوقة كاميلا، دوقة كورنوول، زيارة إلى مستشفى لرعاية الحيوانات في العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن دوقة كورنوول زارت مستشفى "بروك" الخيري المختص في رعاية الحيوانات، وذلك في مستهل اليوم الثاني لزيارتها لمصر برفقة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.

Going solo! Duchess of Cornwall visits a Cairo veterinary hospital while Prince Charles attends a business event as they split up for engagements on last day of Egypt tour https://t.co/VsmelHtCx0 pic.twitter.com/OpCw2rgLdu — Showbiz (@showbiznotices) November 19, 2021

وظهرت الدوقة، البالغة من العمر 74 عاما، في عدة لقطات وهي تتفقد الحيوانات الموجودة بالمستشفى، مرتدية فستان أخضر، ورافقها في جولتها مسؤولون بالمستشفى.

وتقدم أحد العاملين بالمستشفى بهدية تذكارية للدوقة كاميلا، ثم اختتمت زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى، كما وقّعت الدوقة في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها.

وفي وقت سابق، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس الخميس، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في الجامع الأزهر.

ونشرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" صورا للأمير وزوجته مع شيخ الأزهر في الجامع، يرافقهم وفد من السفارة البريطانية ومسؤولين في الأزهر.

ويزور الأمير تشارلز وزوجته كاميلا مصر حاليا في زيارة رسمية تستمر ليومين، والتي تعتبر الثانية لهما للجامع الأزهر، حيث كانت المرة الأولى عام 2006 التقيا خلال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.