تعرف على "وحيد القرن البحري" الغامض...فيديو وصور

يصنف على أنه من نوادر الحيوانات البحرية الغامضة ويعيش في مياه القطب الشمالي، مما يجعله صعب المنال بالإضافة لتميزه بـ"قرن" مما دعا لتسميته بـ"وحيد القرن البحري" أو كما يعرف بـNarwhals.

يعود اسم "narwhal" من الكلمات الإسكندنافية "nar" (جثة) و "hval" (حوت). ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، يشير الاسم إلى جلد الحوت الرمادي المرقق، والذي يشبه لدى البحارة جلد شخص غارق.

ويرتبط هذا الحيوان البحري بصلة وثيقة مع شعب الإنويت، الموجود في غرينلاند وكندا وألاسكا، حيث يمثل موردا معيشيا لهم.

ويعتبر حوت البيلوغا (Delphinapterus leucas)، هو أقرب نوع من الحيوات البحرية لـ"وحيد القرن البحري"، حيث ينتميان إلى مجموعة Odontoceti، أو الحيتان ذات الأسنان. والتي تشمل Odontoceti الدلافين وخنازير البحر والحيتان المنقارية وحيتان العنبر، على عكس مجموعة Mysticeti، والتي تتكون من حيتان البالين كالحيتان الزرقاء أو الحيتان الحدباء.

وينتمي حوت البلوغا و"وحيد قرن البحر" لأسرة Monodontidae، حيث يقضي النوعان حياتهما بأكملها في المحيط المتجمد الشمالي، وهما متشابهان في الحجم والسلوك، وفي حالات نادرة كان معروفا أنهما يتزاوجان.

قالت عالمة الأحياء القطبية كريستين ليدر: "إنها واحدة من أصعب الحيوانات للدراسة، في رأيي. فبطبيعتهم غامضون للغاية ومخفيون".

ويتميز "وحيد القرن البحري" بناب لولبي والذي عادة ما ينمو لدى الذكور البالغين. ويبلغ طول الذكور نحو 15 قدما (4.6 متر) ويزن نحو 3500 رطل (1590 كيلوغرامًا). والناب - وهو في الواقع سن طويل بارز - يصل طوله إلى 9 أقدام (3 أمتار)، وفقًا لمركز العلوم القطبية في جامعة واشنطن. كما وإنه أمر غير شائع، ولكن لدى بعض الذكور أنياب، وعادة ما يكون أحدهما أصغر من الآخر.

وغالبا ما تكون الإناث أصغر من الذكور، حيث يصل طولها إلى نحو 13 قدمًا (4 أمتار) وتزن نحو 2000 رطل (910 كغم). على الرغم من أن العلماء يعتبرون عموما أن الناب سمة جنسية ذكورية، إلا أنه يوجد لدى الإناث.

ويتميز جلده بلونه الأسود المرقش، ويكون رماديا وأبيض على الظهر، مع مزيد من البياض على البطن. وتولد هذه الحيوانات في الغالب رمادية اللون، ومع تقدمها في السن تظهر البقع عليها. وقد يتلون الحيوان الكبير بالعمر بالأبيض بشكل كامل مع تقدمه بالعمر، مما يجعل من الصعب تمييزه عن الحيتان البيضاء عن بعد.

وتتميز هذه الحيوانات برؤؤسها الصغيرة نسبيا والمستديرة مقارنة بالحيتانيات الأخرى. كما أن الزعانف الصدرية أو الجانبية للكروش قصيرة ومستديرة. على عكس الحيتان ذات الزعانف الظهرية التي تنطلق من ظهورها، مثل الحيتان القاتلة أو الحيتان الزعنفية.

Narwhals are often called the unicorns of the sea. Their long tusks set them apart, but it’s not the only thing ranking them among the most intriguing and mysterious marine mammals https://t.co/YEVW1vlMcz

by @KristinLaidre via @ConversationUS pic.twitter.com/Vn12k5vzWD — Arctic Today (@arctic_today) January 16, 2020

ووفقا لليدر، فإن تلك الحواف القصيرة تجعل من الصعب رصدها، فعندما تذهب للبحث عن كركدن البحر، فإن أفضل الأيام تكون باردة وصافية وساكنة. وأضافت أنه من السهل التغاضي عن حوت داكن أو فضي أو أبيض اللون بدون زعنفة ظهرية تطفو على السطح بلطف في حقل من المياه الداكنة والجليد الأبيض. حتى أنفاسها يمكن أن يكون من الصعب تحديدها، فبينما تظهر العديد من الحيتان مع اندفاع من الهواء المتكثف الذي يشبه سحابة طويلة مفاجئة، فإن الحيتان تطلق نفخة خفية من الهواء.

وظائف القرن

لطالما تكهن الخبراء حول سبب امتلاك هذا الحيوان لهذه الأسنان الغريبة والطويلة. تشير بعض النظريات إلى أن الناب هو أداة للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكن أن تستخدمها الحيتان لتفتيت الجليد على السطح أو سمك الرمح لتناول العشاء أو الحفر لتناول الوجبات في قاع البحر. لكن الغالبية العظمى من إناث كركدن البحر ليس لديها أنياب، وتميل الإناث إلى العيش لفترة أطول من الذكور. يعتقد معظم العلماء الآن أن الناب لا يوفر أي ميزة للبقاء، ولكنه يعمل كخاصية جنسية مثل قرون الأيائل أو ذيل الطاووس. تحدد هذه الميزات المرتبة الاجتماعية وتساعد الذكر على جذب أنثى والتزاوج معها.

ودعمت الباحثة ليدر، النظرية الجنسية لهذا القرن من خلال أبحاثها، مضيفة " خلال فصل الصيف في الخلجان والمضايق القطبية الشمالية الشمالية الكندية (المداخل الضيقة الطويلة)، يمكن رؤية الذكور الكركدن وهم يعبرون ويصدرون صافرة غريبة وحزينة. يمكن أن تساعد هذه السلوكيات الذكور في تحديد التسلسل الهرمي للسيطرة، أو إعداد الذكور الصغار لنشاط التزاوج عند البالغين".

إلى أن دراسة نشرت عام 2014 في مجلة The Anatomical Record وجدت أن الناب (القرن) الغامض مليء بنهايات عصبية حساسة تسمح له باكتشاف التغيرات في البيئة، مثل التقلبات في درجة الحرارة والملوحة. تشير هذه النتائج إلى أن الناب قد يكون أيضا عضوا حسيا.

حياة "وحيد القرن البحري"

يعيش هذا الحيوان في المحيط المتجمد الشمالي وحول سواحل كندا وجرينلاند والنرويج وروسيا، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF). ويمكن العثور عليها في المناطق الساحلية خلال فصل الصيف وأبعد في البحر خلال فصل الشتاء.

قالت ليدر: "عندما تبحث عن هذا الحيوان، فأنت غالبا ما تكون في بيئة بدائية جميلة جدا وباردة جدا. ولكن على الرغم من جمال المنطقة، إلا أن المياه عميقة، والظروف الباردة يمكن أن تكون خطيرة، والجليد يخلق بيئة متغيرة باستمرار ولا يمكن التنبؤ بها. ولكن على الرغم من الظروف البعيدة والقاسية للموائل المفضلة له".

Narwhals: Mysterious unicorns of the sea



The narwhal is a resident of the remote Arctic. The species, a relatively small whale adapted for extreme icy environments, is known for growing a characteristic spiral tusk that resembles the historical portrayal of a unicorn’s horn pic.twitter.com/64olFWfYH7 — 🌳 Flora & Fauna 🐾 (@Floris_et_Fauna) November 18, 2021

كما تعيش في مجموعات، عادة ما تتكون من ثلاثة إلى ثمانية أعضاء ولكن في بعض الأحيان تصل إلى حوالي 20 عضوا، وفقا لجمعية حفظ الأحياء البحرية.

تميل صاحبة القرون الصغيرة إلى التجمع معا وتشكيل قطعان كبيرة خلال موسم الهجرة. ويمكن أن تغوص إلى أعماق لا تقل عن 4500 قدم (1500 م) ، حيث لا يمكن أن يصل الضوء وضغط الماء يتجاوز 2200 رطل / بوصة مربعة (150 الغلاف الجوي)، وفقًا لـ NOAA. يبقى هؤلاء الغواصون المهرة تحت الماء لمدة 25 دقيقة في المتوسط ​​لكل غوص. حيث تسمح لهم رئتيهم الكبيرة والقفص الصدري المرن باستيعاب الكثير من الهواء، وتساعدهم التركيزات العالية من الميوجلوبين (جزيء في الأنسجة العضلية يرتبط بالأكسجين) على استخدام كل جزيء من هذا الهواء بفعالية في العمق. كما ويتم حفظ الأكسجين أثناء الغوص الطويل والعميق عن طريق توجيه الجزيئات الحيوية إلى الأعضاء والعضلات النشطة فقط.

وتتغذى بشكل رئيسي على سمك الهلبوت في جرينلاند، والقد القطبي والقطبي الشمالي، والحبار، والروبيان، وتكمل نظامها الغذائي أحيانا ببيض الذئب، والكبلين.

يقدر العلماء الأحياء أنها تعيش بين 30 و 40 عامًا، وفقًا لـ NOAA. وتصل الأنثى للنضج الجنسي عند حوالي 4 إلى 7 سنوات، مقارنة بـ 8 أو 9 سنوات للذكور، وفقا لجمعية الحيتان الأمريكية. ويقع موسم التزاوج عادة في شهر أبريل/نيسان، حيث يتنافس الذكور غالبا على الإناث. لكن العلماء لا يعرفون سوى القليل جدًا عن تفاصيل عادات تزاوجها لأنه من الصعب جدا مراقبتها. بعد فترة حمل مدتها 15 شهرا، تنتقل الإناث الحوامل إلى الخلجان أو الخلجان العميقة لتلد عجولها المفردة التي يبلغ طولها نحو 5 أقدام (1.5 متر) و180 رطلاً. (82 كغم) عند ولادته. تقترح جمعية الحيتان الأمريكية أن تلد إناث الكركد عجلًا واحدًا كل ثلاث سنوات تقريبًا، ويبقى كل عجل مع أمه لمدة تصل إلى 20 شهرًا.