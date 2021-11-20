إعلان قائمة منتخب مصر النهائية في كأس العرب... 5 وجوه جديدة

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، اليوم السبت، قائمة المنتخب النهائية المشاركة في كأس العرب، المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري في قطر.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة كشف من خلالها أسماء المنتخب النهائية المشاركين في كأس العرب، حيث ضمت القائمة 5 وجوه جديدة تشارك لأول مرة في تاريخها.

وضمت قائمة المنتخب المصري لأول مرة كل من حسين فيصل (مهاجم سموحة) وأسامة فيصل (مهاجم البنك الأهلي) ومحمد عبد المنعم (مدافع فيوتشر) وعمر كمال (ظهير فيوتشر) - مروان داوود (مدافع إنبي).

وأكد الاتحاد المصري أن قائمة منتخب مصر جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمود جاد (إنبي) - محمد صبحي (فاركو).

خط الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) محمد عبد المنعم (فيوتشر) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد ياسين (البنك الأهلي) - - مروان داوود (إنبي).

خط الوسط: عمرو السولية (الأهلي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي)- إمام عاشور (الزمالك) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - مصطفى فتحي (الزمالك)- مهند لاشين (طلائع الجيش) - عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - أحمد رفعت (فيوتشر).

خط الهجوم: محمد شريف (الأهلي) - مروان حمدي (سموحة) - أسامة فيصل (البنك الأهلي) - حسين فيصل (سموحة).

يشار إلى أن مصر تلعب في المجموعة الرابعة من كأس العرب مع منتخبات لبنان والسودان والجزائر، حيث يستهل المنتخب المصري تلك البطولة بمواجهة نظيره اللبناني يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ثم السوداني في 4 ديسمبر، ثم الجزائري في 7 ديسمبر.

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