طبيب يسمي الأطعمة المسببة للاكتئاب

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير لائق ليس فقط إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن أيضًا إلى الاكتئاب.

فوفقا لحديث طبيب التغذية، المختص في الغدد الصماء، فيكتور زيلييف، على أثير قناة "موسكو 24" التلفزيونية: "إننا نتحدث في المقام الأول عن استخدام الأطعمة الدهنية، مثل لحم الخنزير ولحم الضأن وبعض منتجات الألبان المخمرة".

ويضيف: "الكوليسترول الموجود في الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 40%".

وطالب الطبيب باستهلاك معتدل للسكر، معللا ذلك "بسبب التقلبات في الغلوكوز والأنسولين في الدم، وقد تتحسن الحالة المزاجية للشخص أولاً، ثم تتدهور بعد ذلك بشكل حاد".

نصح الاختصاصي بعدم شرب الكثير من القهوة، خاصة في حالة زيادة التعب، وكذلك عدم الانجراف في تناول المخبوزات والأطعمة المكررة، لأن كلاهما يمكن أن يؤثر على الصحة ويثير الاكتئاب.

كبديل، أوصى خبير التغذية باتباع نظام غذائي متوسطي يعتمد على الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه والزيوت النباتية.