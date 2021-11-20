إيران تدعم حارسة منتخبها بطريقتها الخاصة... صور

قامت بلدية العاصمة الإيرانية، طهران، بمبادرة إنسانية لدعم حارسة المنتخب الإيراني بكرة القدم للسيدات، زهرة كودايي، على خلفية "التنمر" عليها بمواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لاتهامات بأنها ليست أنثى.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية وعالمية صورا لزهرة كودايي في الكثير من شوارع العاصمة الإيرانية طهران، دعما لها، حيث كتب على تلك الصور الكثير من العبارات الداعمة، مثل "زهرة كودایي فخر إیران" و"الفتاة البطلة"، وهو ما نشرته وكالة "الأناضول"، اليوم السبت.

Tehran puts up giant posters of Zohreh Koudaei, Iranian women's goalkeeper who was accused of being a man by Jordan FA. https://t.co/Mw3Zv0B3r0



📸: Fatemeh Bahrami pic.twitter.com/kWTXQOU1Yf — Anadolu Images (@anadoluimages) November 20, 2021

وكانت حارسة مرمى منتخب إيران بكرة القدم للسيدات، زهرة كودايي، قد خرجت عن صمتها، كاشفة عن أول تحرك تجاه الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقالت كودايي، إنها "ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء، بتهمة التنمر"، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو "رد الاعتبار واستعادة الكرامة"، بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كونها ليست امرأة.

ما تتعرض له #زهرة_قدي يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال. كل الحب لها ولكل امرأة تتعرض يومياً للتنمر والعنف والأذية تحت كل المسميات المجتمعية المقيتة pic.twitter.com/lh5VCaJNBc — Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار (@CarmenJoukhadar) November 15, 2021

ودعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد الماضي، الاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح، مشددا على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

من جانبها، ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، واعتبرت مريم، في تصريحات مع "وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه"، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات"، قائلة: "من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة".

Jordan has accused the goalkeeper of the Iranian women's football team of being a man. #ZohrehKoudaei helped Iran defeat Jordan in the Asia Cup qualifier and is now facing calls for a 'gender verification probe'.



Watch #TheWestAsiaPost with @ghadifrancis for more on this. pic.twitter.com/RNd85xbaFk — WION (@WIONews) November 19, 2021

في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام أردنية إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوضح أن نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى"، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة، فيما نفى الاتحاد الأردني، تلقيه رداً من الاتحاد الآسيوي بشأن طلب التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات، مؤكدا أنه يحترم الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم أي لاعبة أو مركزها أو ما يشير إليها، حفاظا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام.

مرة جديدة، تجد فتيات ونساء أنفسهن أسيرات لموقف تقليدي ذكوري من مظهرهن.

هذا ما حصل مع اللاعبة الإيرانية "زهرة قدي" التي تلعب في المنتخب الإيراني للنساء لكرة القدم، بعدما شكك الاتحاد الأردني بأن تكون أنثى. pic.twitter.com/mAsm3T1NNP — Daraj درج (@Daraj_media) November 15, 2021

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4-2.

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