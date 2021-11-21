طبيبة تشرح الاعتقاد الخاطئ الخاص بـ"كورن فليكس"

أوضحت اختصاصية التغذية الروسية، ناتاليا نيفيدوفا، في حوار لراديو "سبوتنيك"، سبب أن رقائق الذرة لا يمكن اعتبارها مفيدة دائما، بالرغم من رغبة الناس لها.

توضح نيفيدوفا بأن رقائق الذرة، أو ما يسمى بالكورن فليكس، تطورت أشكالها وطعماتها، لذلك فإن الناس يرغبون دائما للتنويع، وهذا يعتبر خطأً عند شراء الكورن فليكس.

تقول نيفيدوفا: "حاول شراء رقائق دون فواكه مجففة لأنها غالبًا ما تكون مغطاة بالسكر، وإذا كانت الرقائق تحتوي على مكسرات وبذور، فقد يكون هناك سكر، وإذا كنت ترغب في ذلك، من الأفضل إضافة المكسرات في المنزل".

وتنصح بتناول الحبوب الجيدة التي تحتوي على نسبة ألياف تصل إلى 4 غرامات أو أكثر لكل 100 غرام من المنتج، ثم أضف التوت والبذور والمكسرات وأشياء أخرى حسب ذوقك.