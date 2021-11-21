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    الممثلة المصرية سهير البابلي

    محطات في حياة "بكيزة هانم"... الراحلة سهير البابلي

    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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    رحلت الفنانة المصرية القديرة، سهير البابلي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد أن قضت نحو نصف هذه السنين في رحلة لإثراء الفن المصري والعربي.

    ولدت سهير البابلي في محافظة دمياط، شمالي مصر، عام 1937، ونجحت في أن تقدم أعمالا شكلت علامات فارقة في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين" ومسرحية "ريا وسكينة" ومسلسل "بكيزة وزغلول"، وفيلم "أميرة حبي أنا"، وغير ذلك الكثير.

    نشأت البابلي في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث كان والدها يعمل مُعلم رياضيات وناظر مدرسة فيما بعد، بينما كانت والدتها ربة منزل.

    التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، رغم رفض والدتها، إلا أن والدها كان يشجعها على ذلك، حيث تنبأ لها منذ صغرها بأن تصبح فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

    تزوجت الفنانة الراحلة 5 مرات أولها من محمود الناقورى والد ابنتها الوحيدة نيفين والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات أشرف السرجانى ورجل الأعمال محمود غنيم والفنان أحمد خليل، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

    وقالت صحيفة "الدستور" إن أحد أزواج سهير البابلي، وهو الملحن منير مراد، كان قد اعتنق الإسلام بعد أن نشأت بينهما علاقة حب، أسفرت عن زواجهما، فيما  قالت البابلي إنها أحبت منير مراد وأنه كان صادقا في إسلامه، ولم يكن اعتناقه للإسلام بغرض الزواج منها فقط.

    امتازت البابلي بخفة ظل أهلتها لأداء أدوار البطولة في العديد من الأعمال الكوميدية، وفي أحد أحاديثها الإذاعية، قالت إن خفة الظل صفة متوارثة في عائلتها، خاصة لدى والدتها التي على الرغم من أنها  كانت تقرأ وتكتب بالكاد، إلا أنها كانت تحضر صالونات الهوانم الكبار، وتظهر ما لديها من كاريزما خاصة.

    حظيت الراحلة القديرة بعلاقات ممتازة داخل الوسط الفني، وكانت الفنانة يسرا من بين صديقاتها المقربات، وهو ما تحدثت عنه يسرا خلال أحد اللقاءات.

    وأوضحت يسرا إنها كانت تعرف سهير منذ صغرها لأن الأخيرة كانت متزوجة منير مراد، الذي كانت شقيقته ليلى مراد صديقة جدتها، وبعدما كبرت يسرا عرفتها كفنانة وأصبحت تناديها باسم "سوسكا"، وتابعت يسرا إنها دائما ما تقول لصديقتها سهير البابلي إن ضحكتها تطيل العمر وأنها طيبة القلب، حسبما نقلت صحيفة "الشروق".

    اتخذت سهير البابلي قرار اعتزالها عام 1997، كما ارتدت الحجاب، ثم عادت للأضواء فى 2005 حيث ظهرت بالحجاب فى مسلسل "قلب حبيبة" قبل أن يطول اختفائها الفني مرة أخرى حتى وفاتها.

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