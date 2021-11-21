رولز رويس تكشف عن أسرع طائرة كهربائية في العالم

كشفت شركة رولز رويس عن أن إحدى طائرتها الكهربائية أصبحت الأسرع من نوعها في العالم، وذلك بعد أن وصلت إلى أقصى سرعة 623 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت هيئة الإضاعة البريطانية "بي بي سي" بيانا للشركة قالت فيه إن الطائرة Spirit of Innovation هي أسرع طائرة كهربائية بالكامل على كوكب الأرض، وبناء على ذلك فقد تقدمت الشركة بثلاثة طلبات للحصول على أرقام قياسية عالمية إلى الاتحاد العالمي للرياضات الجوية.

وجاءت طلبات الشركة بخصوص تسجيل الأرقام القياسية التالية:

وصول الطائرة إلى سرعة 555.9 كيلومتر في الساعة لأكثر من 3 كيلومترات.

وصولها إلى سرعة 532.1 كيلومتر في الساعة لأكثر من 15 كيلومتر.

صودها إلى ارتفاع 3000 متر في 202 ثانية.

يشار إلى أن الطائرة Spirit of Innovation جاءت كإحدى نتائج مشروع ACCEL، أو ما يعرف بـ"تسريع كهرباء الطيران"، والذي يضم متخصصين في المحركات الكهربائية وشركة فرعية مملوكة بالكامل لمرسيدس، بالإضافة إلى شركة "إلكتروفلايت"، وهي شركة طيران ناشئة.

وتستخدم الطائرة الكهربائية الأسرع في العالم محركا كهربائيا بقدرة 400 كيلوواط وحزمة بطارية الدفع الأكثر كثافة في القوة التي تم تجميعها في المجال.

يذكر أن الطائرة كانت قد أكملت رحلتها الأولى في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث حلقت أجواء المملكة المتحدة لمدة 15 دقيقة تقريبا.