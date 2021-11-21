إلغاء مباراة ليون ومرسيليا بعد إلقاء قارورة على باييه.. فيديو

قال مذيع ملعب أولمبيك ليون، إن مباراة فريقه ضد ضيفه أولمبيك مرسيليا ألغيت، بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

وأضاف مذيع الملعب بعد نحو ساعتين من إيقاف الحكم رودي باكيه المباراة في الدقيقة الخامسة "الحكم يرى أن شروط السلامة لم تتحقق".

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم، وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس/آب.



وفي سبتمبر تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقين، قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

كما حدثت وقائع أخرى في مونبلييه وأنجيه ومرسيليا وسانت إيتيين.