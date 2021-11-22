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    زرع 4 أطراف صناعية لكلبة تجمدت أقدامها... فيديو

    © Photo / Sergey Gorshkov / Veterinary clinic Best
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    نجح أطباء بيطريون روس في إعادة الأمل والحياة لكلبة فقدت جمع أطرافها بعد أن تجمدت أقدامها في الصقيع.

    عثرت مواطنة روسية (إيرينا)، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من عام 2020، على كلبة شبه متجمدة في قرية بلاستونوفسكايا بالقرب من مدينة كراسنودار الروسية.

    ووجدت الكلبة (مونيكا) في حالة يرثى لها بعد أن بقيت مدة أسبوعين تقريبا مرمية على الثلوج، حيث حاول البعض إطعامها لكن الكلبة لم تستجب، لذلك قررت (إيرينا) وهي صديقة لناشطة في مجال حقوق الحيوان، مارينا جابيتش، قررت نقل الكلبة إلى العيادة.

    ونجح الأطباء البيطريون الروس في مدينة نوفوسيبيرسك بتثبيت أربعة أرجل من التيتانيوم على الكلبة ومنحوا الكلبة أملا جديدا لمتابعة حياتها بشكل طبيعي والتنقل واللعب.

    واستطاع الجراح الروسي الشهير في نوفوسيبيرسك، سيرغي جورشكوف، وضع وتثبيت الأطراف بنجاح بعد عملية طويلة من الإجراءات الخاصة بجسم الكلبة وقياسات الأطراف.

    علمية تجهيز طويلة لتهيئة الكلبة

    قام الأطباء بداية بتحديد قياسات وأطوال الأطراف الصناعية من خلال سلسة من الفحوصات والصور التي أخذت للكلبة الصغيرة.

    وبحسب الناشطة في مجال حقوق الحيوان، مارينا جابيتش، تم تجهيز الكلبة لعملية تركيب الأطراف لمدة عام تقريبا، حيث فقدت الكلبة عضلاتها وتعرضت للضمور بسبب عدم الحركة، الأمر الذي تطلب عملية تهيئة سابقة عن طريق برنامج طويل من إعادة التأهيل، منها تمارين أجريت في المسبح.

    وقال الطبيب الروسي، سيرغي جورشكوف، "لقد وضعنا الأطراف الاصطناعية سابقا للقطط، وليس للكلاب. كان لديها ما يكفي من الأطراف الملتوية وكان هناك خطر كبير بعدم نجاح العملية... لكن محاولاتنا لن تؤذي الكلبة بأي شكل من الأشكال".

    شهر كامل من التحضيرات   

    استغرقت التحضيرات للعملية شهرا كاملا، وخلال العملية الأولى، تم وضع طرف اصطناعي واحد خلال ساعة ونصف، وبعد شهر، تم وضع ثلاثة أقدام أخرى في ثلاث ساعات فقط.

    وبحسب موقع "ngs" الذي نقل تفاصيل العملية، يجب أن تتعافى الكلبة تماما خلال مدة حوالي شهر ونصف إلى شهرين، وعلى الرغم من أنها تعرج حاليا، بسبب عدم مشيها لمدة طويلة جدا، إلا أنه لا يوجد مؤشرات لوجود رفض أو مشاكل في الساقين.

    الكلبة مونيكا ستغادر إلى لندن لتعيش "حياة الشهرة"

    بحسب المصدر، طلب مدون شهير لديه صفحة على "إنستغرام" الكلبة ليضمها إلى فريقه في لندن.

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    Публикация от Maggie the Wonder Dog (@maggiethewunderdog)

    وتشتهر الصفحة بنشرها صورا منوعة وقصصا لعدة كلاب تعاني من إعاقات ناتجة عن إصابات مختلفة، يتابعها أكثر من نصف مليون مشترك.

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