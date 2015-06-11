البرلمان الأوروبي يطالب جوزيف بلاتر بالتنحي عن منصبه

أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا دعا فيه السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الاستقالة فورًا دون الانتظار عدة شهور أخرى.

وجاء في البيان الصادر عن البرلمان، اليوم الخميس، "يطلب البرلمان الأوروبي من بين عدة أمور أخرى من جوزيف بلاتر أن يُقدم استقالته فورا من رئاسة الفيفا، ويرحب البرلمان باستقالة جوزيف بلاتر ويدعو الاتحاد الدولي لاختيار رئيس مؤقت ليحل محله".

وكان بلاتر قد أعلن في الثاني من الشهر الحالي أنه قرر التخلي عن منصبه، وذلك بعد أيام معدودة على إعادة انتخابه رئيسا لولاية خامسة، بسبب فضائح الفساد والرشاوى التي تهز السلطة الكروية العليا ومسؤوليها، والتي تطال أيضا البلدين المضيفين لمونديالي 2018 روسيا و2022 قطر، إضافة إلى بعض الدول الأخرى التي استضافت العرس الكروي سابقا.

وسيعلن عن موعد الجمعية العمومية لفيفا التي سيعرف خلالها من سيخلف بلاتر في منصبه، في تموز/ يوليو المقبل. وذكر متحدث باسم الاتحاد الدولي أن اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية سينعقد في تموز/ يوليو يتم خلاله تحديد موعد الجمعية المنتخبة.

لكن كان من المرتقب أن يبقى بلاتر في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد للفيفا، فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء أن موعد الجمعية العمومية للفيفا التي ستنتخب رئيسا جديدا للاتحاد سيحدد في يوليو.

وذكر متحدث باسم الاتحاد الدولي أن اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية سينعقد في يوليو يتم خلاله تحديد موعد الجمعية الناخبة.