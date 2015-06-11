قائمة الرياضيين الأعلى دخلا هذا العام

نشرت فوربس، المجلة الأمريكية المعروفة، قائمة بأسماء الرياضيين الأعلى دخلا لعام 2015.

الرياضي الأعلى دخلا على الإطلاق هذه السنة هو الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، فقد بلغ دخله خلال الأشهر الـ 12 الماضية رقما قياسيا، 300 مليون دولار، ويأتي في المركز الثاني ملاكم آخر، الفلبيني ماني باكياو بدخل قدره 160 مليون دولار.

كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم البرتغالي، احتل المركز الثالث بدخل 79,6 مليون دولار.

الأكثر دخلا ضمن سائقي فورمولا 1 ، سائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون الذي بلغ دخله خلال الأشهر الـ 12 الماضية 39 مليون دولار، محتلا المركز 15 في قائمة فوربس، يأتي بعده الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق ماكلارن- هوندا، بدخل قدره 35,5 مليون دولار ليشغل المركز 17 في هذه القائمة.

بالإضافة إلى هاميلتون وألونسو ضم التصنيف سائقين آخرين من فورمولا1، هما بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، الذي بلغ دخله 33مليون دولار فشغل المركز 21 ، والفلندي كيمي رايكونن، زميل سيباستيان فيتيل في فريق فيراري، بدخل بلغ قدره 27 مليون دولار، فاحتل المركز 32.

ممثل روسيا الوحيد في ترتيب مجلة فوربس، هي لاعبة التنس الحسناء ماريا شارابوفا التي بلغ دخلها 29,7 مليون دولار لتأتي في المركز 26 ضمن القائمة.