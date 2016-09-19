سباليتي محبط من صلاح وديزكو

أعرب المدير الفني لفريق روما الإيطالي لوتشيانو سباليتي، عن إحباطه من ثنائي هجوم الجيلاروسي، المصري محمد صلاح والبوسني إدين دزيكو، بعد الخسارة من فيورنتينا بهدف نظيف ضمن منافسات السيريا آ

وقال سباليتي في تصريحات نقلتها شبكة "اسبين": "أنا أتوقع من لاعب مثل صلاح أن يسجل في بعض الأحيان عندما يستحوذ على الكرة في منطقة الجزاء".

وأضاف: "فيما يفتقر دزيكو قليلاً إلى الشراسة في بعض الأحيان، يجب أن يشعر بالغضب عندما يحصل على الكرة أحيانا، إنه لاعب قوي جسديا ولكنه لا يستغل ذلك عندما يلتحم مع المدافعين، أعتقد أنه سيسجل

وحول المباراة، قال سباليتي إن الهزيمة مريرة جدا لأن روما يستحق أكثر مما حصل عليه، معرباً عن رضاه من أداء فريقه في المبارة معتبرا فريقه أخذ أقل مما يستحق في هذه المواجهة.