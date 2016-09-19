أتليتكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على برشلونة الأربعاء

يحل الأتلتي ضيفا على برشلونة في ملعبه الكامب نو، بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالليجا، التي يحل في ترتيبها رابعًا، بواقع 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن لاس بالماس الثالث، وبرشلونة صاحب الوصافة الذي يبعد بدوره بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة.

ويفكر المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، في إجراء تغيير محدود على تشكيلته الأساسية لمواجهة برشلونة بعد غد الأربعاء، بالليجا، بدفعه بجابي فرنانديز محل نيكولاس جايتان وخوانفران توريس محل شيمي فرساليكو.

وأجرى "الروخيبلانكوس" مرانه اليوم الاثنين، عقب الراحة التي أخذها أمس الأحد، بعد فوزه السبت بخماسية نظيفة على سبورتينج خيخون بالجولة الرابعة من الليجا.

وغاب عن المران للإصابة أليسيو تشيرتشي وميجيل أنخيل مويا وتياجو مينديز، وقاد المدرب الأرجنتيني المران بنفس تشكيلة مباراة سبورتينج.

ويرجح أن يدفع سيميوني بجابي محل جايتان وخوانفران محل فارساليكو، حيث قد غاب قائد الفريق وظهيره اللذان لعبا أساسيان في أول 4 مباريات بالليجا، وسيعودان لتشكيلة الروخيبلانكوس من جديد لمواجهة برشلونة.

فيما قد تظل باقي تشكيلة الفريق على حالها التي فاز بها الأتلتي بخماسية على سبورتينج: الحارس يان أوبلاك وقلبي الدفاع ستيفان سافيتش ودييجو جودين والظهير الأيسر فيليبي لويس ولاعبي الوسط ساؤول نيجويز وكوكي ريسوركسيون والمهاجمين كاراسكو وأنطوان جريزمان وكيفين جاميرو.

يشار إلى أن هذه هي التشكيلة السادسة التي يستخدمها سيميوني منذ بداية الموسم ومنها خمسة لاعبين شاركوا في كافة المباريات حتى الآن: ساؤول وأوبلاك وجودين وفيليبي وكوكي.