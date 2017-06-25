بالفيديو.. أهداف البرتغال في مرمى نيوزيلندا

سجل أهداف البرتغال رونالدو (33 من ركلة جزاء)، وبرناردو سيفا (38)، وأندري سيلفا (79)، وناني (90+1)، ليمنحوا منتخب بلادهم بطل أوروبا 2016 صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك التي تغلبت على روسيا المضيفة 2-1.

ووسيطر المنتخب البرتغالي على أغلب وقت المبارة معتمدا على ثنائي المقدمة رونالدو وأندري سيلفا، يساندهما على الأطراف برناردو سيلفا وكواريسما يمينا ويسارا تواليا، ما صعب مهمة المنتخب النيوزيلندي.





وبهذا الفوز يرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة.