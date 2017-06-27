ريال مدريد يتزعم أندية العالم بتواجد 19 لاعبا في قائمة أفضل 500 لاعب

الدور الإسباني بكرة القدم حاز على المرتبة الأولى عالميا، حيث أنه يضم العدد الأكبر من اللاعبين الذين يدخلون في هذه القائمة.

وتصدر النادي الملكي، ريال مدريد، قائمة الأندية الإسبانية بضمه لـ19 لاعبا، متواجدين في هذه القائمة.

ويأتي نادي بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية برصيد 14 لاعبا، ليأتي خلفه في المرتبة الثالثة أندية كل من برشلونة ويوفنتوس وتشيلسي بـ13 لاعبا.

أما أتليتيكو مدريد فجاء سادسا بـ12 لاعبا.

وتصدرت إسبانيا قائمة المنتخبات الأوروبية، حيث ضمت 47 لاعبا، ومن ثم جاءت فرنسا بـ41 لاعبا.

© Photo/ World Soccer خارطة البلدان التي تحوي أفضل 500 لاعب