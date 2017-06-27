رونالدو قد يبقى في ريال مدريد

© REUTERS/ JOHN SIBLEY رونالدو يخبر زيدان بأنه يشعر كأنه "مجرم"

وقال لويس كامبو، الكشاف السابق في ريال مدريد، لقناة "تي إف 1" الفرنسية، إن رونالدو أخبره بأنه "يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة النظر في عدد من الأمور"، ملمحاً إلى احتمالية عدوله عن قراره المفاجئ بمغادرة ريال مدريد.

وأضاف كامبو "إنه أمر طبيعي، كريستيانو عليه اتخاذ القرار الصائب، وأنا متأكد أنه سيفعل ذلك".

وبعد انتشار تصريحات كامبو، نشر رونالدو صورة له على حسابه الخاص على إنستغرام، وهو في حالة تأمل، وذلك أثناء تواجده في معسكر المنتخب البرتغالي في كأس القارات.