شاهد...ضربات جزاء تشيلي والبرتغال 3-0 في كأس القارات

كلاوديو برافو كان بطلاً خارقاً فوق العادة في ركلات الترجيح حيث تصدى لثلاث ركلات من لاعبي البرتغال في الوقت الذي نجح فيه زملاؤه في تسجيل 3 ركلات ليتأهلوا للنهائي.

Portugal vs Chile (0-3) All Goals and Highlights pic.twitter.com/DPIDxW7RBG — Football Updates (@futballselect) June 28, 2017

وافتتح فيدال ركلات الترجيح بالتسجيل لصالح تشيلي، وسدد الركلة الأولى للبرتغال كواريشما ليتألق الحارس برافو ويتصدى للكرة، ثم عادت تشيلي للتسديد عن طريق أرنجويز ليسجل الهدف الثاني لفريقه، وسدد موتينيو الركلة الثانية للبرتغال ليتصدى لها برافو مجدداً، ثم سجلت تشيلي الثالثة وأيضاً تصدى برافو للركلة الثالثة من ناني.