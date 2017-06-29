شاهد...أهداف مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس القارات

وتأهل المنتخب الألماني إلى المباراة النهائية ليلتقي مع تشيلي، في مباراة سيكتب للفائز بها أول بطل في تاريخ كأس القارات.

لم ينتظر المنتخب الألماني كثيرا من أجل التقدم في النتيجة بعدما أحرز ليون جوريتزكا الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر المباراة بعد أن حصل على تمريرة أرضية من الجانب الأيمن سددها مباشرة على المرمى.

ثم جاء اللاعب مجددا في الدقيقة 8 مستغلا تمريرة بينية رائعة من فيرنير وضعته في مواجهة أوتشوا حارس المرمى وليسجل جوريتزكا الثنائية من وضعية سهلة.

وأضاف فيرنير الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 59 بعدما حصل على تمريرة من تيندل أمام المرمى الخالي لم يجد معاناة من أجل اسكانها في الشباك.

وأحرز ماركو فابيان الهدف الوحيد لمنتخب المكسيك في الدقيقة 89 من تسديدة قوية بعيدة المدى عجز تير شتيجن حارس ألمانيا عن التعامل معها.

ورد أمين يونس في الدقيقة 90+1 بإحراز الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا، ليقتل المباراة تماما ويحرم فريق أمريكا الشمالية من أي أمل في العودة للمباراة.