بالفيديو...ألمانيا تفوز ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما

© REUTERS/ KAI PFAFFENBACH شاهد...أهداف مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس القارات

وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 اللاعب ميشيل فايزر.

وكان المنتخب الألماني قد احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب الإيطالي، ليتأهل للدور قبل النهائي بصفته أفضل فريق احتل المركز الثاني.

والتقى المنتخب الألماني مع نظيره الإنجليزي في الدور قبل النهائي، وتغلب عليه 4 / 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 / 2.

في المقابل، احتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية، بعدما حصد 9 نقاط ليتأهل للدور قبل النهائي الذي واجه خلاله نظيره الإيطالي حيث تغلب عليه 3 / 1.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للمنتخب الألماني في هذه البطولة، حيث كان قد حقق اللقب أول مرة في 2009، بينما حصد المنتخب الإسباني اللقب 4 مرات سابقة كان آخرها في 2013.

يذكر أن المنتخب الإيطالي هو أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة، حيث فاز باللقب 5 مرات سابقة كان آخرها في 2004.