ألمانيا تهزم تشيلي وتحرز لقب كأس القارات

وسجل لارس شتيندل هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة من تيمو فيرنر، الذي قطع الكرة من مارسيلو دياز مدافع تشيلي، وأصبح أمام المرمى الخالي ليسدد بهدوء في الشباك في الدقيقة 20، وفقاً لرويترز.

وضغطت تشيلي لفترات طويلة في بداية المباراة وقرب النهاية لكن نجحت التشكيلة الشابة لألمانيا في الصمود والخروج بالانتصار الثمين.

واختار يواكيم لوف مدرب ألمانيا الاعتماد في هذه البطولة على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني، بينما أراح معظم اللاعبين الأساسيين قبل محاولة الدفاع عن لقب كأس العالم العام المقبل.

وكانت ألمانيا تعادلت 1-1 مع تشيلي ضمن منافسات الدور الأول.

وفي وقت سابق اليوم تفوقت البرتغال بطلة أوروبا 2-1 على المكسيك، بعد وقت إضافي لتنال المركز الثالث في البطولة التي أقيمت بمشاركة ثمانية منتخبات.