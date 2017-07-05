ميسي باق في برشلونة بشرط جزائي خرافي

© REUTERS/ Marcos Brindicci حفل زفاف ليونيل ميسي بحضور نجوم الكرة العالمية 8

العقد الجديد لليونيل ميسي سيضمن له راتبا يضعه في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ حوالي عقدين من الزمان، إذ بدأ في صفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعبي الكرة في العالم.

وقد تأخر عقد التمديد لعدة ظروف منها انشغال ميسي بحفل زفافه، بالإضافة للأمور المالية للنادي الكتلوني.

ومن المتوقع أن يحصل ميسي على راتب سنوي وقدره 40 مليون يورو، وشرط جزائي خرافي يصل إلى 250 مليون يورو في حال رغبة أي نادي في الحصول على خدمات ميسي قبل انتهاء فترة العقد، حسب صحيفة سبورت الإسبانية.