مظليون بريطانيون يقفزون عراة في كينيا لهذا السبب

وقفز بيت شاروود-سميث وجاري لينكولن-هوب وبيت تشيك وأولي أيلوت من ارتفاع تجاوز 22 ألف قدم على الشاطئ الكيني، اليوم الخميس، بهدف تسجيل رقم عالمي لأعلى قفزة عارية بمظلة.

وقال الاسكتلندي شاروود سميث البالغ من العمر 43 عاما "لا ننتمي إلى أي حزب سياسي. نحن فقط نريد أن نعزز الجوانب الإيجابية لكوننا بريطانيين".

Naked skydivers bid for world record in plea for British unity https://t.co/ydDqfUGWQO — Reuters Sports (@ReutersSports) July 6, 2017

وأضاف "إنجلترا وأيرلندا وويلز واسكتلندا — نحن جميعا في أفضل حال معا".

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن القفز عاريا بمظلة ليس ضمن الفئات المدرجة بها لكن جيف داوسون الذي أسس "جمعية القفز العاري" الأمريكية قال إن أكبر ارتفاع يعرفه لقافزين عراة بالمظلة هو 18 ألف قدم.