موسكو جاهزة لاستضافة كأس العالم على أعلى المستويات

© Sputnik. Vitaliy Belousov تميمة كأس العالم 2018 تحي جمهورها 13

وأضاف غوليايف:

كل الاهتمام سيكون موجها إلى العاصمة الروسية موسكو أثناء البطولة، لذلك أغلب الحضور سيأتون عبر مطارات العاصمة، و نحن على أتم الاستعداد لاستقبالهم. ونحن مستعدون لأن تكون هذه البطولة على أعلى المستويات تنظيما.

وأكد غوليايف، بأن حوالي 1086 فندقا قد اجتازوا اختبارات الجاهزية، كما سيتم بناء 10 فنادق أخرى قبل نهاية العام.

كما أن المدينة جاهزة لتقديم عدد كبير من الغرف بأسعار مختلفة تلبي احتياجات جميع القادمين، ليضيف قائلا، إن نجاح تنظيم كأس القارات قد أعطى المسؤولين عن كأس العالم دفعة معنوية كبيرة.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.