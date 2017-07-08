انطلاق المرحلة الأولى من بطولة سوريا الـ 12 لسباقات السرعة (فيديو)

وقطع أحمد كريزان مسافة السباق بزمن قدره دقيقة و35 ثانية و95 جزءاً من الثانية، بينما حل محمد كريزان في المركز الثاني بزمن قدره 1.36.02، أما المتسابق المخضرم وبطل سوريا للمواسم الثلاثة الماضية أحمد حمشو فقد حل ثالثاً بزمن 1.36.24.

وفي فئة الإنتاج التجاري حل ربيع زبداني في المركز الأول ثم إياد أفغاني ثانياً وعبد الرحمن الصياد ثالثاً، وفي فئة الدفع الخلفي للإنتاج الخاص حل محمد الفوال في المركز الأول، وجاء طالب أبو حرب بصدارة فئة السحب الأمامي، وفي الفئة الـ12 جاء أحمد كريزان أولاً وحل ربيع زبداني أولاً في الفئة الثامنة وذهب المركز الأول للفئة السادسة إلى طالب أبو حرب والفئة الأولى لزاهر دحكول.وذكرت "سانا" أن هذا السباق الذي ينظمه نادي السيارات السوري وترعاه وزارة السياحة يعد باكورة نشاطات النادي الرياضية لهذا العام، وتميز بحضور جماهيري كبير إضافة إلى زيادة عدد المتسابقين الذين تنوعوا بين الخبرة أمثال أحمد حمشو وأنس قوادري وزاهر دحكول والشباب أمثال أحمد ومحمد كريزان ومحمد الفوال.