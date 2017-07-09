باولينيو يضحي بجزء من راتبه السنوي رغبة في الانتقال لبرشلونة

هذا وكانت إدارة نادي برشلونة قد قدمت عرضا أوليا للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي، لترفض إدارة النادي الصيني العرض المقدم.
يذكر بأن باولينيو أعلن رغبته للعب في صفوف برشلونة كما أبدى أستعداده للتضحية براتبه السنوي من خلال تخفيضه إلى النصف أي إلى ما يقارب 5 مليون يورو.
Entrevista exclusiva MD a Paulinho: “Espero que mi fichaje se cierre esta semana”, por @RogerTorello https://t.co/aShGjvOGIY pic.twitter.com/jlmGE1VXNB— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) ٩ يوليو، ٢٠١٧
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