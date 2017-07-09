باولينيو يضحي بجزء من راتبه السنوي رغبة في الانتقال لبرشلونة

© REUTERS/ Albert Gea بالفيديو...مهارات ولقطات رائعة من نيمار في مباراة برشلونة وفياريال

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اللاعب يرغب في الانضمام لصفوف النادي الكتلوني، ويحاول الضغط على إدارة النادي الصيني لتسهيل عملية الانتقال.

هذا وكانت إدارة نادي برشلونة قد قدمت عرضا أوليا للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي، لترفض إدارة النادي الصيني العرض المقدم.

يذكر بأن باولينيو أعلن رغبته للعب في صفوف برشلونة كما أبدى أستعداده للتضحية براتبه السنوي من خلال تخفيضه إلى النصف أي إلى ما يقارب 5 مليون يورو.