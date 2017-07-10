قائمة أفضل 10 منتخبات عربية في كرة القدم

وتصدر القائمة المنتخب المصري الذي جاء في الصدارة عربيًا، رغم أن الفراعنة تراجعوا بأربعة مراكز عالميا.

وحلت تونس في المرتبة الثانية عربيًا متقدمة بسبعة مراكز عالميًا عن تصنيفها الشهر الماضي.

وجاءت منتخبات جيبوتي والكويت والسودان واليمن في المراكز الأخيرة، حسب الترتيب الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحل المنتخب الألماني في الصدارة متبوعًا بالمنتخب البرازيلي، بينما جاءت الأرجنتين في المركز الثالث، وحلت البرتغال في المرتبة الرابعة.

وهذه قائمة بأفضل 10 منتخبات عربية حسب تصنيف الفيفا.

1 — مصر (24 عالميا)

2 — تونس (34 عالميا)

3 — الجزائر (48 عالميا)

4 — المغرب (60 عالميا)

5 — السعودية (61 عالميا)

6 — الإمارات (75 عالميا)

7 — قطر (79 عالميا)

8 — موريتانيا (81 عالميا)

9 — سورية (82 عالميا)

10 — ليبيا (87 عالميا)