شاهد... تفتيش مفاجئ ليخت رونالدو من قبل سلطات الضرائب الإسبانية

وبحسب الصحيفة، فإن اليخت جرى إيقافه أثناء عودة رونالدو مع صديقته خيورخينا رودريغيز وأفراد من عائلته، من جزيرة فورمونتيرا الساحرة، مؤكدة أن عملية التفيش استغرقت قرابة ساعة ونصف.
ونشرت مجلة "هولا" الإسبانية، صورا لثلاثة عناصر من الجمارك وهم على متن اليخت، مؤكدة أن أحد أقارب رونالدو قدم الوثائق اللازمة لعناصر الجمارك، فيما ظل النجم البرتغالي هادئاً ولم يبادر إلى الحديث مع عناصر الجمارك.
ويواجه لاعب ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، اتهامات بالتهرب من دفع 12.9 مليون جنيه إسترليني، على مدى أربع سنوات.
Exclusiva mundial en HOLA: Cristiano Ronaldo, abordado por la Agencia Tributaria Aduanera en alta mar https://t.co/Sm0WpYF2vw pic.twitter.com/bZLUwEV6sP— Revista ¡HOLA! (@hola) July 12, 2017
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