موتكو: حرمان قطر من كأس العالم 2022 يفتقد للأسس القانونية

© Sputnik. Alexey Kudenko قطر: سننظم بطولة كأس العالم 2022 بشكل جذاب ورائع

وكان موقع ذا لوكال السويسري قد نقل عن رئيس الفيفا، جياني انفانتينو، قوله إن "السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات العربية والبحرين ومصر كتبوا خطابا جماعيا إلى فيفا يطالبوه بسحب البطولة من قطر وفقا للمادة 85 من قانون الاتحاد، التي تسمح بمثل هذا الإجراء في حالة الطوارئ".

وأضاف إنفانتينو، وفقاً للموقع السويسري، أن "الدول الست حذرت فيفا من مخاطر تهديد سلامة الجماهير واللاعبين في دولة قاعدة الإرهاب وقلعته، موضحاً أن تلك الدول هددت بمقاطعة البطولة ما لم يستجب لمطلبهم.

ولكن متحدثا باسم الاتحاد الدولي صرح لوكالة رويترز، بأن "رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب كهذا وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر".

كما نقلت رويترز، عن مصدر مطلع على أنشطة الدوحة الخاصة بالاستعدادات لكأس العالم 2022 قوله، إن "قطر على دراية بأن السعودية ودولا أخرى متورطة في تحرك كهذا غير أنه لا يملك أدلة تشير إلى أن قطر تسلمت هذا الخطاب".