موقع إخباري: قصة طلب سحب كأس العالم من قطر كانت "غير حقيقية"

وشمل التقرير، الذي نشر في موقع يشبه موقع ذا لوكال، تصريحات قال إنها منسوبة لجياني انفانتينو رئيس الفيفا.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko موتكو: حرمان قطر من كأس العالم 2022 يفتقد للأسس القانونية

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية الست، التي أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع قطر، بعثت خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة.

وقال جيمس سافيدج المؤسس الشريك للموقع في بيان اليوم الأحد "لم يقم الطاقم التحريري في ذا لوكال بكتابة أو نشر أو حذف المادة محل التساؤل وبالتالي فان ذا لوكال لا يتحمل مسؤولية أي ادعاءات وردت (في القصة)".

وأضاف "أشارت تحقيقاتنا إلى الأن إلى أن المادة ظهرت على موقع مزيف بدا كما لو أنه مثل موقع ذا لوكال بينما لم تظهر تلك المادة على موقع ذا لوكال (الأصلي) على الانترنت".

ونشرت رويترز القصة بناء على هذا التقرير ثم سحبتها لاحقا.

ويبث موقع ذا لوكال باللغة الانجليزية ويدير تسعة مواقع إخبارية عبر أوروبا.