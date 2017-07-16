الثنائي هينجيس وموراي ينال لقب الزوجي المختلط في ويمبلدون

وفازت هينجيس الآن بستة القاب كبرى على صعيد الزوجي المختلط إضافة إلى 12 في منافسات زوجي السيدات وخمسة ألقاب للفردي.
وفاز موراي بلقب الزوجي المختلط قبل 10 سنوات مع اللاعبة الصربية إيلينا يانكوفيتش.
وارتبط موراي باللعب مع هينجيس عشية بطولة ويمبلدون هذا العام بعد أن أرسلت له برسالة تدعوه للعب إلى جوارها.
وقال موراي المصنف الأول على العالم سابقاً في الزوجي "منافسات الزوجي (في الرجال) كانت وبصراحة أكبر أهدافي هذا العام. لكن تلك فرصة عظيمة سنحت لي. أعني أنها (هينجيس) فازت بكل شيء ونالت الكثير من ألقاب الزوجي المختلط أيضاً". "كنت أدرك أن بوسعي أن أؤدي بشكل جيد معها. كان القرار سهلاً بالنسبة لي".
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