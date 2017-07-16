الثنائي هينجيس وموراي ينال لقب الزوجي المختلط في ويمبلدون

© REUTERS/ GONZALO FUENTES ثلاث قبلات من لاعب تنس لمراسلة تلفزيونية تتسبب في طرده

وعقب فوز مواطنها روجر فيدرر بلقب فردي الرجال للمرة الثامنة وهو ما شكل رقماً قياسياً أدخلت هينجيس وموراي السعادة على الجماهير في الملعب الرئيسي بفوزهما 6-4 و6-4 على الزوجي حامل اللقب والمؤلف من البريطانية هيذر واطسون والفنلندي هنري كونتينن.

وفازت هينجيس الآن بستة القاب كبرى على صعيد الزوجي المختلط إضافة إلى 12 في منافسات زوجي السيدات وخمسة ألقاب للفردي.

وفاز موراي بلقب الزوجي المختلط قبل 10 سنوات مع اللاعبة الصربية إيلينا يانكوفيتش.

وارتبط موراي باللعب مع هينجيس عشية بطولة ويمبلدون هذا العام بعد أن أرسلت له برسالة تدعوه للعب إلى جوارها.

وقال موراي المصنف الأول على العالم سابقاً في الزوجي "منافسات الزوجي (في الرجال) كانت وبصراحة أكبر أهدافي هذا العام. لكن تلك فرصة عظيمة سنحت لي. أعني أنها (هينجيس) فازت بكل شيء ونالت الكثير من ألقاب الزوجي المختلط أيضاً". "كنت أدرك أن بوسعي أن أؤدي بشكل جيد معها. كان القرار سهلاً بالنسبة لي".