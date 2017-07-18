مفاجأة..."نيمار" يدفع الشرط الجزائي ويرحل عن برشلونة إلى ذلك النادي

ومن المقرر أن يدفع النادي الباريسي بتلك الطريق الشرط الجزائي الموجود في عقد "نيمار"، والمقدر بنحو 222 مليون دولار أمريكي.
EXCLUSIVO! @neymarjr aceitou a proposta do @PSG_inside e deve ser anunciado nas próximas semanas! A informação é do nosso @marcelobechler! pic.twitter.com/xua4AN4WK6— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) July 18, 2017
ولكن بدوره، رفض النادي الكاتالوني تأكيد تلك التقارير، وخرج المتحدث باسم برشلونة، جوزيب فيفس، قائلا: "نيمار مستمر مع الفريق بنسبة 200%".
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