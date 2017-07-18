مفاجأة..."نيمار" يدفع الشرط الجزائي ويرحل عن برشلونة إلى ذلك النادي

كشفت تقارير إخبارية عن أن النجم البرازيلي، نيمار، قرر الرحيل عن نادي "برشلونة" الإسباني، ودفع الشرط الجزائي الخاص بعقده.

© REUTERS/ Albert Gea بالفيديو...مهارات ولقطات رائعة من نيمار في مباراة برشلونة وفياريال

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن نيمار، وافق على عرض مقدم له من نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.

ومن المقرر أن يدفع النادي الباريسي بتلك الطريق الشرط الجزائي الموجود في عقد "نيمار"، والمقدر بنحو 222 مليون دولار أمريكي.

EXCLUSIVO! @neymarjr aceitou a proposta do @PSG_inside e deve ser anunciado nas próximas semanas! A informação é do nosso @marcelobechler! pic.twitter.com/xua4AN4WK6 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) July 18, 2017

​

ولكن بدوره، رفض النادي الكاتالوني تأكيد تلك التقارير، وخرج المتحدث باسم برشلونة، جوزيب فيفس، قائلا: "نيمار مستمر مع الفريق بنسبة 200%".