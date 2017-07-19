نادي تشيلسي يكشف عن مصير المدرب كونتي

أعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مدربه أنطونيو كونتي، وقع على عقد جديد لمدة عامين.

وقال الإيطالي كونتي، 47 عامًا: "أنا في غاية السعادة لتوقيعي على عقد جديد مع تشيلسي. بذلنا قصارى جهدنا في أول أعوامنا معا لتحقيق شيء رائع وأنا فخور بذلك".

وأضاف "يجب علينا الآن العمل بشكل أكثر قوة للبقاء على القمة"، بحسب وكالة "رويترز".

وتعاقد كونتي مع تشيلسي عام 2016 لمدة ثلاث سنوات، ولا يمثل إعلان اليوم تمديدًا لعقده السابق.

وقاد كونتي تشيلسي لاحراز لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يخسر أمام غريمه اللندني أرسنال.