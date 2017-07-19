خدمات مجانية من روسيا للمشجعين خلال كأس العالم 2018

أعلن المدير العام لـمديرية النقل في كأس العالم 2018 في روسيا، تيرينتي ميشيرياكوف، اليوم الأربعاء، أن الصحفيين المعتمدين لتغطية فعاليات كأس العالم 2018، الذي سيجري في روسيا، يستطيعون التنقل مجاناً في القطارات بين المدن التي ستقام فيها المباريات.

© Sputnik. Vladimir Sergeev موسكو جاهزة لاستضافة كأس العالم على أعلى المستويات

موسكو- سبوتنيك. وقال ميشيرياكوف للصحفيين "اتخذ القرار بأن الصحفيين سيتجولون مجاناً خلال كأس العالم، بالتأكيد هذه الأماكن محجوزة لوسائل الإعلام".

وأكد ميشيرياكوف أن المشجعين في كأس العالم لكرة القدم 2018، والذي سيجري في روسيا، يستطيعون حجز البطاقات للتنقل مجاناً حتى نهاية عام 2017 وبداية 2018"، يجب إنجاز (حجز البطاقات) خلال نصف عام (حتى بداية كأس العالم) هذه مهمة إضافية لتوفير الراحة للناس.

وأشار ميشيرياكوف إلى أن الجدول الزمني سيكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن، أي من بداية الخريف، ومن بداية السنة الجديدة أو كانون الأول /ديسمبر (2017) ممكن حجز البطاقات (للتنقل المجاني)".

وقام المشجعون الأميركيون خلال كأس القارات الذي جرى في روسيا بحجز 120 بطاقة للتنقل المجاني، أما من العراق فحجز 98 بطاقة ومن سوريا 50 بطاقة، وذلك وفقاً لتقرير مديرية النقل في كأس العالم 2018 بروسيا.

ووصل المجموع الكامل للبطاقات المجانية التي حجزها المشجعون خلال كأس القارات إلى 60.382 بطاقة وعلى وجه الخصوص 55.255 من روسيا وأكثر من 5 آلاف بطاقة من دول أجنبية.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لعام 2018، ستجري في روسيا، خلال الفترة الممتدة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سانت بطرسبرغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.