بالصور...السلاح السري الروسي...التوأم في السباحة الإيقاعية يحصل على الميداليات الذهبية

وعلقت مدربة السباحة الإيقاعية في روسيا، بوكروفسكايا، أنها تريد عددا أكبر من التوائم في الفريق الروسي، وبما أن التوائم يشعرون ببعضهم البعض ويفهمون على بعضهم منذ الولادة، لذلك تدريب الحركات الإيقاعية لن يكون صعبا عليهم. بحسب ما نقلت وكالة "سوفيتسكي سبورت".

С днём рождения великий тренер👏🏼 @albaregia2 мы вас очень любим❤️😘 Публикация от Dashulya (@dashulyabayandina) Авг 22 2016 в 5:17 PDT

وتشير المدربة إلى أن بين التوائم علاقة عميقة ووطيدة، فخلال التمرين إذا أخطأت واحدة، الأخرى تعيد نفس الخطأ بعد فترة.

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وتعد روسيا الأفضل على المستوى العالمي في السباحة الإيقاعية، والفتاتان الآن حصلتا بعمر العشرين على أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم. ويوجد مثل هذا الثنائي في الصين، حيث فازت الفتاتان بالميدالية البرونزية خلال الأولمبية في بكين وحصلتا على الفضة في لندن.