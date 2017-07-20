"موراتا" ينتقل إلى تشيلسي اللندني في صفقة تاريخية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، أنه توصل لاتفاق رسمي مع ريال مدريد، لضم مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا، هذا الصيف.

وقال النادي الإنجليزي في بيان مقتضب "وافق ريال مدريد على انتقال موراتا إلى تشيلسي".

كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن "تشيلسي تفوّق على ميلان في التعاقد مع موراتا"، موضحة أن "الفريق اللندني قدم 80 مليون يورو، إضافة لبعض المكافآت، والحوافز لضم اللاعب".

وأشارت إلى أن "موراتا سيغادر معسكر تدريب ريال مدريد بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل اجتياز الفحص الطبي في تشيلسي، والتوقيع على عقود انتقاله للفريق اللندني".

وفي حال تمت الصفقة، فسيكون ألفارو موراتا، هو أغلى لاعب في تاريخ إسبانيا بمبلغ سيصل إلى أكثر من 80 مليون يورو.