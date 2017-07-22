حفيد مبارك ينضم لصفوف النادي الأهلي المصري

أعلن مسؤولو نادي الأهلي المصري انضمام حفيد الرئيس السابق حسني مبارك إلى صفوف فريق كرة القدم بالنادي، وهو النبأ الذي أثار اهتمام جمهور كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتهم.

وتناقلت الصحف المصرية تصريحات مسؤول بقطاع الناشئين بالأهلي المصري، أكد فيها أن عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس السابق حسني مبارك، اجتاز اختبارات النادى لمواليد عام ٢٠٠٠ بنجاح، بعدما حضر برفقة والده صباح اليوم، السبت 22 يوليو/ تموز، للخضوع للاختبارات.

#ياخبر| حفيد مبارك "عمر علاء مبارك" ينضم إلى فريق #الأهلي مواليد عام 2000 الخاصة بالموسم الحالي pic.twitter.com/tmylKDhTiq — Ya5abar | ياخبر (@Ya5abar) July 22, 2017

ونفت إدارة النادي أن يكون انضمام حفيد مبارك جاء عن طريق الوساطة مؤكدين على أن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية وجسمانية جيدة، تؤهله لارتداء القميص الأحمر.

يذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، تجاذب أطراف الحديث مع مسئولين بالنادي خلال إجراء اللاعب الصاعد الاختبارات، فيما حرص بعض الجماهير على التقاط الصور مع علاء مبارك ونجله.