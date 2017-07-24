ميسي يدلل على إمكانية رحيل نيمار عن صفوف نادي برشلونة

اعتبرت الأمر "تلميحا" من النجم الأرجنتيني حول الرحيل المرتقب للمهاجم البرازيلي عن الفريق الكتالوني للانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.
ويتواجد نيمار حالياً بمعسكر نادي برشلونة في مدينة لوس أنجلس الأمريكية للتحضير للموسم الجديد (2017-2018)، وقد قاد النجم البرازيلي الفريق الكاتالوني للفوز ودياً على نادي يوفتوس (2-0)، يوم الأحد، بتسجيله هدفي الانتصار.
وكانت العديد من التقارير قد ذكرت، في الأيام القليلة الماضية، أن البرازيلي نيمار بات قريباً جداً من الرحيل عن برشلونة للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أبدى استعداده لدفع القيمة الضخمة للشرط الجزائي لعقد النجم البرازيلي مع نادي برشلونة، والمقدرة بـ220 مليون يورو.
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