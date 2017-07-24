ميسي يدلل على إمكانية رحيل نيمار عن صفوف نادي برشلونة

قام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعمل اعتبره الكثير من المهتمين بأمور كرة القدم، بمثابة إعلان شبه رسمي عن وضعية نيمار في النادي الإسباني بما يخص بقاءه أو رحيله عن النادي.

© REUTERS/ Albert Gea بيكيه يحسم قضية نيمار بصورة

قام ميسي بحذف الصور التي تجمعه مع نيمار من صفحته الخاصة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ما أثار العديد من علامات الاستفهام والشكوك لدى الصحافة الكتالونية، التي

اعتبرت الأمر "تلميحا" من النجم الأرجنتيني حول الرحيل المرتقب للمهاجم البرازيلي عن الفريق الكتالوني للانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويتواجد نيمار حالياً بمعسكر نادي برشلونة في مدينة لوس أنجلس الأمريكية للتحضير للموسم الجديد (2017-2018)، وقد قاد النجم البرازيلي الفريق الكاتالوني للفوز ودياً على نادي يوفتوس (2-0)، يوم الأحد، بتسجيله هدفي الانتصار.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت، في الأيام القليلة الماضية، أن البرازيلي نيمار بات قريباً جداً من الرحيل عن برشلونة للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أبدى استعداده لدفع القيمة الضخمة للشرط الجزائي لعقد النجم البرازيلي مع نادي برشلونة، والمقدرة بـ220 مليون يورو.