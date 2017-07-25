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    تشيلسي

    بالفيديو...أهداف تشيلسي وبايرن موينخ 2-3

    © REUTERS/ John Sibley
    رياضة
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    أحرز الجناح الألماني توماس مولر، هدفين ليستفيد بايرن ميونيخ من بداية سريعة ويتفوق على تشيلسي 3-2 في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في سنغافورة، اليوم الثلاثاء.

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    © REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
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    وحث كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن فريقه على تقديم أداء أفضل بعد هزيمته الثقيلة 4-صفر أمام ميلانو في شينتشين الأسبوع الماضي، ولبى لاعبوه النداء بعرض رائع في الشوط الأول حيث تقدم الفريق البافاري 3-صفر في 26 دقيقة.

    ولعب تشيلسي بطريقة 3-4-3 التي قادته لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو/ أيار، لكن جيمس رودريجيز لاعب بايرن الجديد ومولر وفرانك ريبري نجحوا في اختراق دفاع بطل إنجلترا بشكل متكرر.

    وبعد بداية بطيئة هز رافينيا ظهير بايرن الشباك لبطل ألمانيا في الدقيقة السادسة، بعد أن انطلق للداخل من الجناح الأيمن قبل أن يسدد في الزاوية العكسية لمرمى الحارس تيبوا كورتوا.

    وبدا أن بايرن لا يمكن إيقافه وضاعف تقدمه بعد ست دقائق أخرى، عندما تجاوز ريبري المدافع سيزار أزبيليكويتا في يسار منطقة الجزاء ثم مرر إلى مولر ليحرز هدفه الأول من مدى قريب.

    ولعب رودريجيز بارتياح خلف المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، ورغم أن اللاعب الكولومبي أهدر العديد من الفرص لزيادة تقدم بايرن فإن أنشيلوتي سيكون سعيدا بما قدمه لاعبه الجديد.

    وأضاف مولر بعد ذلك الهدف الثالث بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، في الدقيقة 26، عندما انطلق مهاجم منتخب المانيا من منتصف الملعب باتجاه دفاع تشيلسي قبل أن يسدد في شباك كورتوا من 25 مترًا.

    وقال مولر بعد المباراة "كان رد فعل جيدًا من الفريق بعد نتيجة ميلانو لذا نشعر بسعادة غامرة وكل شيء يسير بشكل جيد".

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    © REUTERS/ ERIC GAILLARD
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    وتفوق بايرن تمامًا على تشيلسي، لكن بطل إنجلترا نجح في العودة لأجواء المباراة مع نهاية الشوط الأول، عندما قابل الظهير الأيسر ماركوس الونسو تمريرة فيكتور موزيس العرضية المنخفضة من اليمين في شباك الحارس توم شتاركه.

    وأجرى الفريقان تغييرات في الشوط الثاني، واقترب البديل ديفيد لويز من التسجيل لتشيلسي بتسديدة من مسافة بعيدة، أبدلت اتجاهها واصطدمت بالقائم في الدقيقة 72.

    وسجل ميشي باتشواي بعد ذلك الهدف الثاني لتشيلسي من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 86 لكن بايرن صمد ليخرج منتصرا أمام 48500 مشجع باستاد سنغافورة الوطني.

    وانترناسيونالي هو الفريق الآخر في البطولة وسيلاقي بايرن بعد غد الخميس، قبل أن يختتم المنافسات بمواجهة تشيلسي يوم السبت، بحسب "رويترز".

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