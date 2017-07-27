نيمار لبرشلونة: تعاقدوا مع "صديقي"...أو سأرحل إلى باريس

يوم تلو الآخر، يزداد موقف اللاعب البرازيلي نيمار في "برشلونة" الإسباني أكثر تعقيدا وضبابية، مع رفض اللاعب نفي أو إعلان رحيله عن البلوجرانا.

© REUTERS/ ALBERT GEA ميسي يدلل على إمكانية رحيل نيمار عن صفوف نادي برشلونة

صحيفة " موندو ديبورتيفو " المقربة من نادي برشلونة، كشفت عن أحداث جديدة في تلك الأزمة، وهي اشتراط نيمار على إدارة برشلونة التعاقد مع صديقه في المنتخب البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، من أجل الاستمرار في الفريق الكتالوني أو الرحيل إلى "باريس سان جيرمان" بعد كسر عقده الممتد 4 أعوام.

وقالت، الصحيفة الإسبانية، إن نيمار طلب من إدارة الفريق التعاقد مع فيليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا ما أرادوا استمرار الضلع الثالث من أضلاع مثلث "إم إس إن" الشهير إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسي.

وأكدت إذاعة "راك 1" الإسبانية، اتفاق برشلونة، في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الأربعاء، التام مع البرازيلي كوتينيو على كافة بنود عقده الشخصية، قبل الانتقال لمفاوضة إدارة ليفربول من أجل التقدم بعرض رسمي لشراء عقده بمبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو، مع إدراج بعض اللاعبين في الصفقة مثل رافينيا.

وكان يورغن كلوب قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري رفضه التام رحيل صانع الألعاب الشاب الذي أسهم بـ20 هدفاً لليفربول الموسم الماضي، مؤكداً أنه كان سيمنع صفقة انتقال لويس سواريز التي تمت قبل 3 أعوام بين برشلونة وليفربول مقابل 80 مليون يورو.

ويعتبر كوتينيو من المقربين لنيمار داخل عالم كرة القدم، بدءاً من مشاركاتهما مع الفئات العمرية للمنتخب البرازيلي في الأعوام الماضية، ووصولاً إلى مساهمتهما بتأهل المنتخب إلى مونديال روسيا 2018.

من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتفاق بين "باريس سان جيرمان" والبرازيلي نيمار، بات محسوماً، لكن فريق العاصمة الفرنسية يحاول الآن التفاوض مع البرسا لخفض تكلفة خروج اللاعب من الفريق.

وأوضحت الصحيفة، "كل الأمور باتت جاهزة لإتمام صفقة القرن"، مضيفة أن الخطوط الرئيسية للاتفاق تم حسمها بالفعل منذ أسبوع بالاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات وراتب سنوي تبلغ قيمته 30 مليون يورو صافي"، بينما تم الانتهاء من وضع التفاصيل الثانوية خلال الساعات الأخيرة.