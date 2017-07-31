الكشف عن "أخطر التطورات" في صفقة نيمار (صور+فيديو)

من جانبها، قالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار سيخضع للفحص الطبي الروتيني، يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد الاتفاق على كافة بنود الصفقة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نيمار الموجود حاليا في الصين من أجل تمثيل النادي الكتالوني في حدث ترويجي، سيتوجه من هناك إلى الدوحة، حيث سيلتقي ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية.
Y ahora, la movida @neymarjr https://t.co/6qA5kR12mR por @RogerTorello pic.twitter.com/u7O5KpTELx— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 31, 2017
في هذه الأثناء، عرض متجر نادي برشلونة في مطار أيل برات بإسبانيا، قميص برشلونة الجديد برقم 11، من دون اسم النجم البرازيلي، نيمار، وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن عرض قميص برشلونة برقم 11 ودون اسم المهاجم البرازيلي الشاب، يعد إشارة من الفريق الكتالوني لرحيل الساحر خلال الصيف الجاري.
ويوجد في عقد برشلونة مع نيمار (25 عاما)، شرط جزائي بقيمة 222 مليون يورو، ستيعين على الفريق الفرنسي دفعها في حال رغب في ضم قائد منتخب البرازيل، إلا أن برشلونة ينوي تقديم شكوى بحق النادي الباريسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إذا أتم الصفقة، متهما إياه بخرق قواعد اللعب النظيف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)