الكشف عن "أخطر التطورات" في صفقة نيمار (صور+فيديو)

أثار اللاعب البرازيلي، نيمار، الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة بقصة انتقاله المحتملة من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

© REUTERS/ MIKE SEGAR أخيرا... نيمار يبلغ زملاءه بالخبر الأكيد

وزاد الجدل أضعافا، بعدما رصدت عدسات الكاميرات توجه اللاعب البرازيلي إلى غرفة خلع ملابس ريال مدريد عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو التي لعبت فجر أمس الأحد، إلا أكدت مصادر صحفية أن نيمار ذهب لتوديع لاعبي ريال مدريد المقربين منه مثل مارسيلو وكاسيميرو على اعتبار أنه لن يراهم عما قريب عندما يتواجه الفريقان مجدداً في كأس السوبر أو في الليغا.

من جانبها، قالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار سيخضع للفحص الطبي الروتيني، يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد الاتفاق على كافة بنود الصفقة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نيمار الموجود حاليا في الصين من أجل تمثيل النادي الكتالوني في حدث ترويجي، سيتوجه من هناك إلى الدوحة، حيث سيلتقي ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية.

في هذه الأثناء، عرض متجر نادي برشلونة في مطار أيل برات بإسبانيا، قميص برشلونة الجديد برقم 11، من دون اسم النجم البرازيلي، نيمار، وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن عرض قميص برشلونة برقم 11 ودون اسم المهاجم البرازيلي الشاب، يعد إشارة من الفريق الكتالوني لرحيل الساحر خلال الصيف الجاري.

ويوجد في عقد برشلونة مع نيمار (25 عاما)، شرط جزائي بقيمة 222 مليون يورو، ستيعين على الفريق الفرنسي دفعها في حال رغب في ضم قائد منتخب البرازيل، إلا أن برشلونة ينوي تقديم شكوى بحق النادي الباريسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إذا أتم الصفقة، متهما إياه بخرق قواعد اللعب النظيف.