جماهير برشلونة تحاصر نيمار وتتهمة بالخيانة

وبحسب ما نشرته صحيفة "الموندو" الإسبانية فإن جماهير الفريق الكتالوني غاضبون من نيمار لعدم تعليقه على مسألة البقاء في صفوف الفريق أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما تردد في الفترة الأخيرة.





وأشارت الصحيفة إلى أن بعض بعض الجماهير "المتعصبة" لبرشلونة برفع لافتات حول ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني تهاجم نيمار وكتبوا عليها "الخائن، والمرتزقة خارج النادي" ولافتات أخرى.





وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013، قادمًا من "سانتوس" البرازيلي، وشارك مع الفريق الإسباني في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 100 هدف.