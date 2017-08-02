"ماركا": نيمار يودع زملاءه في برشلونة قبل التوجه إلى باريس

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في خبر عاجل، أن نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ودع زملاءه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية، صباح اليوم الأربعاء، والمقرر انطلاقها في الساعة 9:30 بتوقيت إسبانيا.

وبحسب إذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر في الساعة 09:00، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابع نفس المصدر أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

وأبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استعداده لضم البرازيلي إلى صفوفه، وبالتالي دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو لنادي برشلونة، وليصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.