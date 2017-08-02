شارابوفا تنسحب من بطولة "ستانفورد" للتنس

قالت الروسية، ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى في العالم سابقا، إنها انسحبت من بطولة "ستانفورد" للتنس قبل بداية مباراتها في الدور الثاني، اليوم الأربعاء، بسبب شعورها بألم في ذراعها اليسرى. بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضافت شارابوفا، التي تنافس في رابع بطولة لها، عقب عودتها من الإيقاف لمدة 15 شهرا بسبب المنشطات، أنها بدأت في الشعور بألم في ذراعها خلال المباراة التي فازت فيها على الأمريكية جينيفر برادي في الدور الأول يوم الإثنين الماضي.