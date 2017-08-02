شاهد...أهداف مباراة الأهلي المصري والفيصلي الأردني في البطولة العربية

كرر الفيصلي الأردني فوزه على الأهلي على أرضه مستغلا أخطاء بطل مصر في الشوط الأول ليتفوق 2-1 ويبلغ نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتفوق الفيصلي 1-صفر على الأهلي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في استاد السلام بالقاهرة ثم أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة أخرى بالدور قبل النهائي في استاد برج العرب بالاسكندرية يوم الأربعاء.

وباغت الفريق الأردني منافسه صاحب الضيافة بهدفين في غضون 11 دقيقة بالشوط الأول ليحقق الانتصار وينتظر ملاقاة الترجي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في النهائي يوم الأحد المقبل.

وأهدر النادي الأهلي كل الفرص للتسجيل أمام الفيصلي باستناء الفرصة الأخيرة ليودع البطولة العربية مهزوماً في نصف نهائي البطولة العربية التي خسر الأحمر فرصة الفوز بها أيضا.

الأهلي سجل الهدف الثاني في مرماه عن طريق أحمد فتحي ثم أهدر لاعبوه كل الفرص للتسجيل ليخسر الأحمر في النهاية المباراة بيديه.

وافتتح السنغالي دومينيك ميندي التقدم للفيصلي من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من عدي زهران الذي راوغ علي معلول مدافع منتخب تونس في الدقيقة 26.

وسجل المخضرم أحمد فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة بقدمه اثر تسديدة زهران في الدقيقة 37.

ولم يشفع للاهلي تقليص مهاجمه المغربي وليد أزارو الفارق في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة المتوترة.